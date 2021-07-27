Son dakika! Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 1 ölü, 9 yaralı (2)
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Son dakika! Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 1 ölü, 9 yaralı (2)

Son dakika! Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 1 ölü, 9 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜAntalya'da, bir restoranın açık alanında düzenlenen kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden durumu ağır olan Mustafa Ölmez (44) yaşamını yitirdi.

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Antalya'da, bir restoranın açık alanında düzenlenen kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden durumu ağır olan Mustafa Ölmez (44) yaşamını yitirdi. Yaralılar Niyazi Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Fadime Ölmez, Ercan Ak, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ramazan Solmaz ve Fatma Yener Arın'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralılardan Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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