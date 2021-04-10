Son dakika haber: Kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine belirtilen mahalleye giden polis ekipleri, pasta sürpriziyle karşılaştı.
Antalya'nın Serik ilçesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine belirtilen mahalleye giden polis ekipleri, pasta sürpriziyle karşılaştı.
Belpınar Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kurt ve azaları, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istedi.
Kurt, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, mahallede kavga çıktığı ihbarında bulundu.
Belirtilen adrese giden polis ekipleri, bazı mahalle sakinlerinin çiçek ve pasta sürpriziyle karşılaştı.
Şaşıran ve duygulanan polisler, organizasyonu düzenleyen Kurt, azası Mehmet Çelik ile ailelerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer