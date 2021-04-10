Son dakika haber: Kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama
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Son dakika haber: Kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine belirtilen mahalleye giden polis ekipleri, pasta sürpriziyle karşılaştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine belirtilen mahalleye giden polis ekipleri, pasta sürpriziyle karşılaştı.

Belpınar Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kurt ve azaları, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istedi.

Kurt, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, mahallede kavga çıktığı ihbarında bulundu.

Belirtilen adrese giden polis ekipleri, bazı mahalle sakinlerinin çiçek ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

Şaşıran ve duygulanan polisler, organizasyonu düzenleyen Kurt, azası Mehmet Çelik ile ailelerine teşekkür etti.

Son dakika haber: Kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama
Son dakika haber: Kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama
Son dakika haber: Kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama
Son dakika haber: Kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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