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Son dakika! Antalya'da kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika! Antalya'da kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonla tırın çarpıştığı kaza 1 kişi hayatını kaybetti.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonla tırın çarpıştığı kaza 1 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Güler (38) idaresindeki 80 ACP 346 plakalı kamyon, Ilıca mahallesi D-400 kara yolunda Yasin Akay'ın kullandığı 20 ACL 197 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından kamyonda sıkışan Güler'i yaralı olarak çıkardı.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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