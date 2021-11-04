Son dakika: Antalya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
E.T'nin kullandığı 07 ANM 057 plakalı kamyon, Sugözü Mahallesi çevre yolunda aynı yöne giden Mehmet A'nın (47) kullandığı 07 LGV 58 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, Mehmet A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.