Son Dakika | Antalya'da kağıt toplayıcısı ailenin hasta oğullarıyla zorlu yaşamı Son dakika haberine göre Antalya'da kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan aile, hasta çocuklarının tedavisi için mücadele ediyor.

Antalya'da kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan aile, hasta çocuklarının tedavisi için mücadele ediyor.

Baba Mehmet Kır, gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi durumlarının kötü olduğunu, çöplerden topladıkları kağıt ve plastiklerle kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

Oğlunun hastalığı nedeniyle vücudunda lekeler olduğunu, beyninde ve karaciğerinde de sıkıntılar bulunduğunu anlatan Kır, "Evladımın tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmemiz gerekiyor. Biz para istemiyoruz, sadece oğlumun tedavisini istiyorum." dedi.

Anne Fatma Kır ise bir anne olarak oğlunun sağlığına kavuşmasını istediğini kaydetti.

Kaynak: AA