Son dakika! Antalya'da kaçak sigara operasyonu: Binlerce boş ve tütün dolu makaron ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulü satışı yapan işyerlerine kaçak makaron ve sarma sigara satışı yaptığı tespit edilen şahısların depolarına operasyon düzenlendi.

Antalya merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulü satışı yapan işyerlerine kaçak makaron ve sarma sigara satışı yaptığı tespit edilen şahısların depolarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 4 bin 563 adet boş makaron, 11 bin 700 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 500 adet TAPDK Bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince Antalya genelinde gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesindeki bir depoda bandrolsüz makaron depolandığı yönünde ihbar alındı. Olayla ilgili şüpheli şahıslar ile kullandıkları araçlar ve kaçak ürünlerin bulunduğu depo tespit edildi. Şüphelilere ait depoda 8 Eylül Çarşamba günü yapılan aramada 4 bin 563 adet boş makaron, 11 bin 700 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 500 adet TAPDK Bandrolü ele geçirildi.

Şahsın Antalya ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulü satışı yapan işyerlerine kaçak makaron ve sarma sigara satışı yaptığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak M.L.A. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı