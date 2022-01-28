Son dakika! Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı - Haberler
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Son dakika! Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı

AA, Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika! Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı

Son dakika haberler: Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, donmak üzereyken bulduğu kuşu ısıtarak hayata döndürdü.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, donmak üzereyken bulduğu kuşu ısıtarak hayata döndürdü.

Antalya-Konya yolu Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yardım eden jandarma ekipleri, donmak üzere olan kızılgerdan kuşu buldu.

Bir jandarma personeli, üzeri buz ile kaplanan ve hareket etmeyen kuşu önce kendi kıyafetiyle sardı ardından avcuna alıp ısıttı.

Kuşa yiyecek de veren jandarma ekipleri, 1 gün bakımını üstlendikleri kızılgerdanı kendine gelince doğaya saldı.

Son dakika! Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı

Son dakika! Antalya'da jandarma donmak üzere olan kızılgerdan kuşunu kurtardı

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Jandarma, Antalya, kar, Güncel, Haber

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