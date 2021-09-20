Son dakika! Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika! Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika! Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konaklı Mahallesi'nde K.E.Ç. (45) yönetimindeki otomobil, kendisini sollayan Y.U'nun (49) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada Y.U, yönetimindeki araçta bulunan P.Ü. ve H.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.D. yaşamını yitirdi.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatalı sollama yaptığı belirtilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.U. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Son dakika! Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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