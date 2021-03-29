Son Dakika | Antalya'da hastaneye başvuran kadının karnından 20 kilogramlık kitle çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Antalya'da hastaneye başvuran kadının karnından 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Sağlık
Son Dakika | Antalya'da hastaneye başvuran kadının karnından 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde şişkinlik ve ağrı şikayetleriyle hastaneye başvuran kadın, karnından ameliyatla 20 kilogramlık kitle çıkarılınca sağlığına kavuştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şişkinlik ve ağrı şikayetleriyle hastaneye başvuran kadın, karnından ameliyatla 20 kilogramlık kitle çıkarılınca sağlığına kavuştu.

İlçede yaşayan Havva Yılmaz, karnındaki ağrı ve şişkinlik nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde sağ yumurtalıklarında kitle tespit edilen 54 yaşındaki Yılmaz, kadın hastalıkları uzmanı doktorlar Muhammet Serhat Yıldız, Meral Tuğba Çimşir ve Büşra Yıldız tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatta karnından 20 kilogram ağırlığında kitle çıkarılan Yılmaz, kısa süre sonra taburcu edildi.

Yıldız, gazetecilere, yapılan tetkikler sonucunda karnında bir kitle gördükleri hastayı onayını da alarak ameliyat ettiklerini söyledi.

Kitlenin büyüklüğü ve yeri nedeniyle operasyonun zorlu geçeceğini bildiklerini anlatan Yıldız, zoru başardıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Yılmaz ise böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin etmediğini dile getirdi.

Kilo aldığını zannettiğini belirten Yılmaz, "Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. Yükümü artık taşıyabiliyorum. Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Binnur Kaya Burak Sevinç Merve Dizdar Jason Statham
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Antalya'da hastaneye başvuran kadının karnından 20 kilogramlık kitle çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 13:54:11. #1.15#
title