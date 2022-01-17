Son Dakika | Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte "kasten yaralama, hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde satın almak, kullanmak" suçlarından haklarında yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 41 ekip ve 106 personelin destek verdiği operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri