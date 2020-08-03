Son dakika! Antalya'da genç kadının birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulunması Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadının birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadının birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hatice Şimşek'in (30) Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan birlikte yaşadığı Gökhan Ç. (31), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, olaydan bir gün önce Şimşek ile tartıştıklarını ve genç kadına şiddet uyguladığını kabul ettiği öğrenildi. Gökhan Ç'nin, "Alkollüydüm, sabah kalktığımda öldüğünü fark ettim. Polise haber verdim, neden öldüğünü bilmiyorum." dediği kaydedildi. Şimşek'in cenazesi de Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tabutun cenaze nakil aracına konulması sırasında Şimşek'in yakınları gözyaşı döktü. Oldukça üzgün olduğu görülen baba Hamza Şimşek, bir yakının yardımıyla araca bindirildi. Genç kadının cenazesinin Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta yaşayan Gökhan Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'i evde hareketsiz bulduğunu bildirmişti. Eve giden ekipler, vücudunda morluklar tespit edilen Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, Gökhan Ç. gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA