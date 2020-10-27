Son dakika! Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis
27.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:22
Gelen son dakika haberine göre Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sağlık sorularından dolayı tutuksuz yargılanan eski öğretmen E.E. ve avukatı katıldı.
İfadelerinde örgüt üyeliği suçlamasını reddeden sanık, beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam