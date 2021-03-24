Son dakika: Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
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Son dakika: Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

24.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:19
Son dakika: Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, M.Y'nin örgütün ilçe sorumlularından olduğunu ve FETÖ yurtlarında müdürlük yaptığını belirtti.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.Y'nin "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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