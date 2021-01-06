Son Dakika | Antalya'da FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası
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Son Dakika | Antalya'da FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası

06.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:54
Son Dakika | Antalya'da FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası

Son dakika gündem haberi... Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan iki eski astsubay, hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan iki eski astsubay, hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A. ve A.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonla irtibata geçtiklerini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Y'nin 6 yıl 10 ay 15 gün, A.A'nın ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkların hükümle birlikte bırakılmasına, duruşma savcısı itiraz etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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