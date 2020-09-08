Son dakika! Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı
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Son dakika! Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

Son dakika! Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı
08.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:16

Antalya'da FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarının deşifre edilerek yakalanması çalışmaları kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

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