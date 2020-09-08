Son dakika! Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

Antalya'da FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarının deşifre edilerek yakalanması çalışmaları kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Kaynak: AA