Son dakika! Antalya'da evlerin çevresinde yiyecek arayan tilki görüntülendi Son dakika haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde doğal ortamda aç kalan bir tilki, yerleşim yeri yakınında yiyecek ararken görüntülendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde doğal ortamda aç kalan bir tilki, yerleşim yeri yakınında yiyecek ararken görüntülendi.

Odabaşı Mahallesi'nde bir evin yakınına kadar gelen tilki, burada yiyecek aradı. Evin çevresinde bir süre dolaşan tilki, sokak hayvanları için bırakılan kaptan su içti. Sokak aralarında dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu.

Tilkinin yerleşim yerindeki yiyecek aradığı anlar ise AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA