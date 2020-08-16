Son dakika! Antalya'da eve sıçrayan otluk alan yangınında korkulu anlar kamerada
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Son dakika! Antalya'da eve sıçrayan otluk alan yangınında korkulu anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da eve sıçrayan otluk alan yangınında korkulu anlar kamerada Antalya'da ot çalı yangını eve sıçradı, vatandaşlar kova ve hortumla müdahale etti Vatandaşların panik içinde kova ve su hortumlarıyla yangına müdahalesi kamerada Antalya'da çıkan bir ot çalılık yangınında müstakil bir evin...

16.08.2020 18:54 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:00

Antalya'da eve sıçrayan otluk alan yangınında korkulu anlar kamerada

Antalya'da ot çalı yangını eve sıçradı, vatandaşlar kova ve hortumla müdahale etti

Vatandaşların panik içinde kova ve su hortumlarıyla yangına müdahalesi kamerada

ANTALYA - Antalya'da çıkan bir ot çalılık yangınında müstakil bir evin iki odası zarar gördü. Mahallelinin kovalarla söndürme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.30 sırasında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6123 Sokak'taki boşluk alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk ve çalılık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, diğer taraftan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Mahalleli eline aldığı kova ve su hortumlarıyla yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Gittikçe büyüyen alevler müstakil bir evin bahçesine sıçradı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çok sayıda ekiple yangın söndürüldü. Yangında evin 2 odası zarar gördü.

"İki odam yandı"

Yangına evinin önünde misafirleriyle çay keyfi yaparken yakalanan Fevzi Yavuz," Pazar günü olduğu için misafirlerimi ağırlıyordum. Biraz sonra komşum yangın var diye yanımıza geldi. Gidip baktığımda yangın bahçemize gelmişti. Müdahale etmeye çalıştık ama hızla yayıldı. Yangında evimin doğu tarafındaki iki odam zarar gördü. Depom ve mallarım yandı. İtfaiyemiz ve komşularımızın yardımıyla yangın, evimi tamamen yakmadan söndürüldü. Komşularımdan Allah razı olsun." dedi.

Öte yandan yangın anındaki panik ve kovalarla söndürme çalışmaları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Son dakika! Antalya'da eve sıçrayan otluk alan yangınında korkulu anlar kamerada

Kaynak: İHA

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