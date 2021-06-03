Son dakika: Antalya'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika: Antalya'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika: Antalya'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'ndeki bir binanın üçüncü katından duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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