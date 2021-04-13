Son dakika... Antalya'da estetik operasyon sonrası mağdur olduğunu iddia eden kadının hukuk mücadelesi sürüyor
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Son dakika... Antalya'da estetik operasyon sonrası mağdur olduğunu iddia eden kadının hukuk mücadelesi sürüyor

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika... Antalya'da estetik operasyon sonrası mağdur olduğunu iddia eden kadının hukuk mücadelesi sürüyor

Son dakika haberler: Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden 43 yaşındaki kadın, hukuk mücadelesine devam ediyor.

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden 43 yaşındaki kadın, hukuk mücadelesine devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi süren Songül Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, gözaltı morlukları için gittiği merkezde önce ışık dolgusu yapılacağının söylendiğini, ardından yağ dokusu yapıldığını ancak dolguların hiçbirinin tutmadığını dile getirdi.

Dolgudan sonra dudağındaki ana damarın tıkanması sonucu dokuların tamamen işlevini yitirdiğini vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Dudağımı kaybettim, çok acılar çektim. Mahkeme süreci devam ediyor. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Bu merkez, operasyon raporlarını usule uygun tutmamış. Bu yüzden dosyam, 3 sefer Adli Tıp Kurumundan döndü. Dördüncü kez gitti, tekrar adli tıp raporu istediler. Sonucu bekliyoruz. İnşallah benim yaşadıklarım başkalarının başına gelmez. Umarım benim davam örnek teşkil eder, sistem hataları düzeltilir ve denetlemeler artırılır. Tek dileğim bu."

Antalya'da özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik operasyon sonucu dudağının zarar gördüğünü ileri süren Songül Uzunoğlu, 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu. Uzunoğlu'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlanmış, doku nakli gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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