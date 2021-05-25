Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler emniyete götürüldü.

Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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