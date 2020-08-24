Son dakika... Antalya'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Son dakika habere göre Antalya'nın Finike ilçesinde sera kurulumu yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
24.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:53
Antalya'nın Finike ilçesinde sera kurulumu yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Sahilkent Mahallesi Koruca mevkisinde sera kurulumu yapan Ferhat Tankut (32), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Tankut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından işçinin cenazesi, Finike Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA