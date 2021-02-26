Son Dakika | Antalya'da "dur" ihtarına uymayıp polise ateş eden sürücü ile yanındaki kadın yakalandı
26.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:21
Bir son dakika haberine göre Antalya'da "dur" ihtarına uymayarak polise ateş eden zanlı ile yanındaki kadın gözaltına alındı.
Antalya'da "dur" ihtarına uymayarak polise ateş eden zanlı ile yanındaki kadın gözaltına alındı.
Döşemealtı ilçesindeki yol kontrolünde polis, Murat K'nin (33) kullandığı 07 K 0280 plakalı aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan Murat K. polise ateş etti.
Yaşanan kovalamacada araç, Muratpaşa ilçesi TRT Caddesi'nde durduruldu.
Araçtaki Murat K. ile bir kadın gözaltına alındı.
Otomobildeki aramada bulunan tüfek, satır ve sopaya el konuldu.
Murat K'nin dolandırıcılık suçundan da arandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı