Son Dakika: Antalya'da dört ayrı operasyonda 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi: 8 tutuklama
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Son Dakika: Antalya'da dört ayrı operasyonda 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi: 8 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Antalya'da jandarma ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Manavgat'ın tatil bölgelerinde satmayı planlayan şebekeyi düzenlediği operasyonla çökertti.

Son Dakika: Antalya'da dört ayrı operasyonda 1 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi: 8 tutuklama
23.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:40

Antalya'da jandarma ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Manavgat'ın tatil bölgelerinde satmayı planlayan şebekeyi düzenlediği operasyonla çökertti. Dört ayrı operasyonlarda piyasa değeri 1 milyonu bulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişi tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ile Side ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlıkları tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Çivi, Akşam, Uslu, Elyaf, Karbon, Karar isimli uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 810 gram metamfetamin, 620 gram esrar ele geçirildi.

Side ve Ilıca mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan ve aralarında 1 kadının da bulunduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu bebek bezine sakladılar

Ilıca Mahallesi'nde bulunan mesire yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde ile mesire alanına gelen M.Y. isimli şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y. yakalanırken, bebek bezine sarılı vaziyette 110 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 760 TL ele geçirildi.

İstanbul'dan uyuşturucu getirip satıyorlar

Yapmış oldukları istihbarat çalışmaları sonucunda E.Ö., İ.D., S.Y., C. K. ve K.A. isimli şahısların İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddeleri Side Turizm Merkezinde satacaklarını belirleyen Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, şahısların Side'de ikamet ettikleri eve operasyon düzenledi. Çivi, Akşam, Uslu, Elyaf, Karbon, Karar isimli uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda; 625 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 510 gram kubar esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin TL para ele geçirildi.

Side antik kentinde otomobilde uyuşturucu

Side antik kentinde, E.C.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, fiziki takip sonucu E.C.'nin otomobili Side antik kentinde durdurdu. Şüphelinin otomobilinde ve evinde yapılan aramada 75 gram metamfetamin, 110 gram plaka esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirdi.

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu tacirleri de kaçamadı

Jandarma ekipleri, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan haklarında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat B. ve Ali T.'nin Manavgat'ta olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla Murat B. ve Ali T. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, M.Y., E.Ö., İ.D., S.Y., C.K. ve K.A. ile haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olan Murat B. ve Ali T. adliyeye sevk edildi. M.Y., E.Ö., İ.D., S.Y., C.K. ve K.A. savcılık sorgusunun ardından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Murat B. ve Ali T. ise infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri devam eden şüpheli E.C.'nin ise bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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