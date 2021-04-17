Son Dakika | Antalya'da direksiyonu çıkararak trafiği tehlikeye atan sürücüye para cezası kesildi
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Son Dakika | Antalya'da direksiyonu çıkararak trafiği tehlikeye atan sürücüye para cezası kesildi

Son Dakika | Antalya'da direksiyonu çıkararak trafiği tehlikeye atan sürücüye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'nın Aksu ilçesinde direksiyonu sökülmüş halde araç kullanan sürücüye 144 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde direksiyonu sökülmüş halde araç kullanan sürücüye 144 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, ilçede direksiyonu sökülmüş halde araç kullanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medya yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada tespit edilen sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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