Son dakika: Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Son dakika: Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika: Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Murat Sümbül (43) yönetimindeki 07 ARK 559 plakalı traktör, Beyobası Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eğimli arazide devrildi.

Traktörün altından çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücü Sümbül, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sümbül, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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