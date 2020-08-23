Son Dakika: Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
23.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:34
Antalya'nın Aksu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa Akman'ın (52) kullandığı 07 NG 232 plakalı demir yüklü traktör, Murtuna Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan Akman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında traktörün römorkunda bulunan Akman'ın damadı Süleyman Kaya'nın, atlayarak kazadan kurtulduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA