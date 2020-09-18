Son dakika... Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.
18.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:05
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.
Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti.
Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.
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Kaynak: AA