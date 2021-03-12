Orman yangını söndürüldü
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Orman yangını söndürüldü

12.03.2021 08:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Güzelyalı Mahallesi Narfaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Orman yangını söndürüldü
Orman yangını söndürüldü
Orman yangını söndürüldü
Orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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