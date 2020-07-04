Son dakika... Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde hava ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü.
04.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:33
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hava ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü.
Taşağıl Mahallesi Karakaya mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 uçak, 3 helikopter 15 arazöz, 45 yangın işçisi ve 10 teknik personel yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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Kaynak: AA