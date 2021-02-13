Son dakika... Antalya'da bir öğretmen evinde ölü bulundu
13.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:54
Son dakika habere göre Antalya'da bir öğretmen, eşi tarafından evinde ölü bulundu.
Antalya'da bir öğretmen, eşi tarafından evinde ölü bulundu.
Öğretmen İdris Küçük (38), Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki evinde, baş ağrısı şikayetiyle uyumaya gitti.
Bir süre sonra eşi tarafından hareketsiz bulunan Küçük için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Küçük'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam