Son dakika... Antalya'da bir kişi evinde bir kişi de boş dükkanda ölü bulundu
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Son dakika... Antalya'da bir kişi evinde bir kişi de boş dükkanda ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bir kişi de boş bir dükkanın asma katında ölü bulundu.

Son dakika... Antalya'da bir kişi evinde bir kişi de boş dükkanda ölü bulundu
12.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:46

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bir kişi de boş bir dükkanın asma katında ölü bulundu.

Konuksever Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği fark edenler durumu polise bildirdi.

Apartmana gelen polis ekipleri, evin kapısını kimsenin açmaması üzerine itfaiye aracının merdiveniyle evin balkonundan içeriye girdi.

Polisler ev sahibi Tevfik Yılmaz'ı (51) hareketsiz bulundu.

Sağlık ekibince yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın, KOAH hastası olduğu ve makineye bağlı yaşadığı öğrenildi.

Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Havacılar Sitesi'ndeki boş dükkanın asma katında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, kimliği tespit edilemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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