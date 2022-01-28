Son dakika: Antalya'da bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA, Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haberleri: Antalya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde bir kafede buluşan 2 grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı.
Kavgada, Bilal Kocakaplan tabanca, arkadaşı Sedat Ö. ise bıçakla yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yüzüne kurşun isabet eden Kocakaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı Sedat Ö. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheliler İ.Y, A.S. ve M.A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
AA / Süleyman Elçin - Güncel