Son Dakika | Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü
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Son Dakika | Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü

Son Dakika | Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya'nın Kepez ilçesinde, halı silkelerken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, halı silkelerken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Şafak Mahallesi'ndeki Yasemin Apartmanı'nın birinci kat balkonundan halı silkeleyen Satı Üçgül (53) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Üçgül kurtarılamadı.

Kızıyla yaşadığı öğrenilen Üçgül'ün cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

Satı Üçgül'ün kızı ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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