Son dakika... Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdüBirinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybettiAcı haberi alan...
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Son dakika... Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdüBirinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybettiAcı haberi alan...

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü Birinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybetti Acı haberi alan kadının çocukları gözyaşlarına boğuldu Kadınının ölümüne neden olan halı ise çöpe atıldı Antalya'da balkondan çırptığı halıyla birlikte beton...

- Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü

Birinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybetti

Acı haberi alan kadının çocukları gözyaşlarına boğuldu

Kadınının ölümüne neden olan halı ise çöpe atıldı

ANTALYA - Antalya'da balkondan çırptığı halıyla birlikte beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının hayatını kaybetmesine neden olan halı ise çöpe atıldı.

Edinilen bilgiye olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi,4276 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 53 yaşındaki Satı Üçgül, balkon temizliğinin ardından halının tozunu çırpmak için aşağı sarkıttı. Bu sırada dengesini kaybeden Üçgül, halıyla birlikte birinci kat balkonundan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Satı Üçgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Üçgül'ün çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cesedin görünmemesi için ekipler etrafını bariyer ile kapattı. Cesedin yanı başında halının olduğu görüldü. Annesini ölüm haberini alan Elif Üçgül, "Anne, anne, annem kurban olduğum ciğerimi yaktın" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Sık sık annesinin cenazesini görmek isteyen Elif Üçgül'ü yakınları güçlükle sakinleştirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği balkonda çalışmalar yaptı. Balkon demirlerinden parmak izi alan olay yeri inceleme ekipler, ceset ile balkon arasındaki mesafenin de ölçümünü yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Satı Üçgül'ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeyi son kez görmek isteyen Üçgül'ün yakınlarını polis ekipleri zor teselli etti.

Olay yerin kalan halı ise evin yakınındaki değil karşı caddedeki bir çöp konteynırına atıldı.

Son dakika... Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdüBirinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybettiAcı haberi alan...
Son dakika... Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdüBirinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybettiAcı haberi alan...
Son dakika... Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdüBirinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybettiAcı haberi alan...
Son dakika... Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdüBirinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybettiAcı haberi alan...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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