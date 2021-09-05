Son dakika! Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi
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Son dakika! Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

Son dakika! Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan 28 yaşındaki güzellik uzmanı kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan 28 yaşındaki güzellik uzmanı kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Muratpaşa ilçesinde arkadaşına ait evde ölü bulunduktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Gülseda Karagülle'nin otopsi işlemleri tamamlandı.

Karagülle'nin cenazesini Adli Tıp Kurumunun morgundan teslim alan yakınları gözyaşı döktü.

Genç kadının, Uşak'ta toprağa verileceği belirtildi.

Otellerde güzellik uzmanı olarak çalışan Karagülle'nin daha önce böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü öğrenildi.

Gülseda Karagülle dün Sedir Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki arkadaşının dairesinde hareketsiz halde bulunmuş, arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi, genç kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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