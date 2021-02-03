Son Dakika | Antalya'da apart otelde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
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Son Dakika | Antalya'da apart otelde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

03.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:08
Son Dakika | Antalya'da apart otelde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Bir son dakika haberine göre Antalya'da apart otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'da apart otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3713 Sokakta bulunan apart otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Otelde bulunan iki müşteri itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.

Yangında binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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