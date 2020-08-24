Son Dakika: Antalya'da annesini rehin aldığı iddia edilen genci polis ikna etti
Son dakika haberi... Muratpaşa ilçesinde annesini satırla rehin aldığı öne sürülen genç, polis ekiplerince ikna edildi.
24.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:49
Muratpaşa ilçesinde annesini satırla rehin aldığı öne sürülen genç, polis ekiplerince ikna edildi.
Gebizli Mahallesi 1113 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşayan O.Y'nin (22) eline satır alıp, annesi D.Y'yi eve kapattığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gitti.
Bu arada, apartmana tedbir amaçlı sağlık ekibi de sevk edildi.
Polisler, kısa süre içinde O.Y'yi ikna etti.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA