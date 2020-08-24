Son Dakika: Antalya'da annesini rehin aldığı iddia edilen genci polis ikna etti Son dakika haberi... Muratpaşa ilçesinde annesini satırla rehin aldığı öne sürülen genç, polis ekiplerince ikna edildi.

Muratpaşa ilçesinde annesini satırla rehin aldığı öne sürülen genç, polis ekiplerince ikna edildi.

Gebizli Mahallesi 1113 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşayan O.Y'nin (22) eline satır alıp, annesi D.Y'yi eve kapattığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gitti.

Bu arada, apartmana tedbir amaçlı sağlık ekibi de sevk edildi.

Polisler, kısa süre içinde O.Y'yi ikna etti.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA