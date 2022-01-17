Antalya'da 5 katlı binada korkutan yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın son katında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın son katında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın son katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. O sırada alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan yabancı uyruklu yaşlı kadın, içerideki köpeğini bırakıp inmek istemeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. İtfaiye merdiveni ile müdahale edilen olayda kadın ve köpeği kurtarıldı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

"KÖPEĞİ İÇERİDE OLDUĞU İÇİN İLK BAŞTA İNMEDİ"

Yangın anına tanıklık eden komşu ise "Kafamı kaldırdım ki ev yanıyor. Komşularıma ev yanıyor diye bağırdım. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok korktuk. Dairede yabancı uyruklu bir kadın oturuyor. İtfaiye gelip kurtardı. Önce kadın aşağı inmedi, kadın o an aşağı inseydi alev fazla yoktu, köpeği olduğu için inmedi. Alevler yükselince kadını gelip itfaiye kurtardı" dedi.

(Mehmet Demirci/İHA)