Son Dakika: Antalya'da 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Son Dakika: Antalya'da 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 12 katlı bir binanın 5'inci katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Son Dakika: Antalya'da 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
17.09.2020 22:02 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:06

Antalya'da 12 katlı bir binanın 5'inci katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi 826 sokaktaki 12 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makbule T. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle 12 katlı binanın 5'inci katından beton zemine düştü. Kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Makbule T.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden kadının evli 14 ve 9 yaşlarında iki çocuğunun olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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