Son dakika: Antalya'da 298 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim - Haberler
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Son dakika: Antalya'da 298 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika: Antalya'da 298 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

Son dakika haberine göre "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında Antalya genelinde 298 polis memurunun katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında Antalya genelinde 298 polis memurunun katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 113 ekip ve 298 personel, okul çevresindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kafe, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında denetimler gerçekleştirdi.

Umuma açık yerlerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik ikişer saatlik dilimler halinde üç periyotta yapılan denetimde 56 oyun salonu, 41 kahvehane, 22 iddia bayii, 88 büfe, 77 park, 18 metruk bina, 302 okul servis aracı ve 203 diğer araç denetlendi.

Denetimlerde 1283 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 36 araca toplamda 27 bin 464 Türk lirası cezai işlem uyguladı.

Son dakika: Antalya'da 298 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

Son dakika: Antalya'da 298 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

Son dakika: Antalya'da 298 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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