Son dakika! Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Son dakika! Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan babanın beraatine hükmedildi.

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan babanın beraatine hükmedildi.

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yaşar K, müşteki Marziye Girgin ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Yaşar K, olay günü kayınvalidesinde olduklarını, ne eşi ne de evde bulunan biriyle tartışma yaşamadığını belirtti.

Yeni evlenen kayınbiraderinin eşyalarının üstünde gördüğü silahı eline aldığını anlatan Yaşar K, "Tüfeği temizlemek istedim, eşimin ve çocuğumun bulunduğu odaya gittim. Tüfeği doldur boşalt yaparak mermiyi çıkartmaya çalıştım, birini çıkarttım. Bir el yukarıya çevirerek tetiğe bastım, herhangi bir şey olmadı. Başka gözükmüyordu, sanırım ağzında mermi varmış. Tekrar dolu olup olmadığını denemek istediğimde bir anda patladı, çocuğun başına denk geldi." ifadesini kullandı.

Olayın bir kaza olduğunu, sonrasında şok geçirdiğini aktaran Yaşar K, pişman olduğunu, beraatine karar verilmesini talep etti.

Bebeğin annesi tanık Marziye Girgin ise sanıkla imam nikahlıyla evlendiğini, iki aylık bebeklerinin olduğunu söyledi.

Çocuğun bezini değiştirdikten bir süre sonra eşinin silahla içeriye geldiğini belirten Girgin, "Eşim 'silah boş' dedi. Havaya ateş etti, patlamadı. 'Yapma, şakası olmaz' dedim, tüfeği aşağı indirirken patladı. Olay tamamen kazayla oldu, çocuğunu çok seviyordu." diye konuştu.

Mahkeme hakimi sanık Yaşar K'ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesinde, Yaşar K. 17 Ekim 2020'de tüfeği temizlediği sırada çıkan saçmalar 2 aylık kızı Kumsal'ın başına isabet etmiş, bebek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:42:23. #1.15#

title