Son dakika... Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
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Son dakika... Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuktan dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor.

Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuktan dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor.

Dün akşam üzerine saat 18.00 sıralarında ablasıyla birlikte denize girmek için Evrenseki'deki halk plajına gelen 15 yaşındaki Barış Alagöz denizde kayboldu. Gece boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalarda sonuç alınamadı. IMKB Ticaret Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Barış Alagöz'ün bulunabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlar, botları ve helikopter arama çalışmasını sürdürüyor. Barış Alagöz'ün son olarak denize girerken ablasına fotoğraf çektirdiği, sonra denize girip kaybolduğu öğrenildi.

Son dakika... Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
Son dakika... Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
Son dakika... Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
Son dakika... Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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