Son Dakika | ANTALYA Bir babanın en ağır yükü Son dakika gelişmesine göre Bir babanın en ağır yüküAntalya'da 4 aylık Suriyeli bebek hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti.

Bir babanın en ağır yükü Antalya'da 4 aylık Suriyeli bebek hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Otopsiden sonra bebeğini ceset torbasında kucağına alarak taşıyan baba yürek burktu. Antalya'nın Elmalı ilçesine tarım sektöründe çalışmak üzere 10 gün önce gelen Suriyeli Allavi Hasun'un hasta olan 4 aylık kızı Mehe Hasun, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Doğuştan rahatsızlığı olan Mehe Hasun dün gece fenalaşınca baba Allavi Hasun durumu hemen komşularına haber verdi. Hasun ve 4 aylık bebeği Mehe Hasun, komşularının otomobiliyle Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye vardığı esnada sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane polisinin ve sağlık ekiplerinin Mehe Hasun'un ölümünü şüpheli görmeleri üzerine otopsi yapılması istendi. Bebeğin cenazesi, kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi yapılan 4 aylık kız bebeği Mehe Hasun'un cansız bedeni işlemlerin ardından baba Allavi Hasun'a teslim edildi. Bebeğini ceset torbasında kucağına alarak götüren baba Hasun, özel araçla defin için Elmalı'nın Kocapınar Mahallesi'ne gitti. Kaynak: DHA