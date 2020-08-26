Son Dakika | ANTALYA-3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
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Son Dakika | ANTALYA-3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre 3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulunduANTALYA'da, 3 gündür haber alınamayan Muhammet Halil B.'nin (25), yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu.

26.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:20

3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

ANTALYA'da, 3 gündür haber alınamayan Muhammet Halil B.'nin (25), yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3867 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan oğlu Muhammet Halil B.'den 3 gündür haber alamadığını belirten annesi Özgül Öztürk (50), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis, sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi. Kapıyı açıp, içeri giren ekipler, Muhammet Halil B.'yi hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, soruşturma başlatırken, Muhammet Halil B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen gencin annesi Özgül Öztürk, gözyaşı dökerek, Ben oğlum ne yapıyor, diye düşünürken ölmüş dedi.

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Son Dakika | ANTALYA-3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

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