Son Dakika | ANTALYA 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA'da 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 159 Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın 5'nci katında bulunan dairede meydana geldi. Pencereden duman yükseldiğini gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekiplerden polis çevre güvenliği alırken, itfaiye merdiven ile 5'inci kata ulaşıp, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı