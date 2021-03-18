Son Dakika | ANTALYA 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | ANTALYA 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

18.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:42

Son dakika haberleri: 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldüANTALYA'da 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA'da 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 159 Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın 5'nci katında bulunan dairede meydana geldi. Pencereden duman yükseldiğini gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekiplerden polis çevre güvenliği alırken, itfaiye merdiven ile 5'inci kata ulaşıp, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika | ANTALYA 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son Dakika | ANTALYA 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son Dakika | ANTALYA 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son Dakika | ANTALYA 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Metin Oktay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | ANTALYA 13 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:43:02. #1.14#
title