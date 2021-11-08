Son dakika! Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'ya estetik görünüm kazandırılıyor
Gelen son dakika haberlerine göre Antakya Belediyesince tarihi Uzun Çarşı'da devam eden dış cephe iyileştirme ve restorasyon çalışmalarında ilk etabın sonuna yaklaşıldığı bildirildi.
Antakya Belediyesince tarihi Uzun Çarşı'da devam eden dış cephe iyileştirme ve restorasyon çalışmalarında ilk etabın sonuna yaklaşıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında çarşıda bulunan iş yerlerinde tek tip tabela uygulamasına geçildi.
Ahşap üzerine parlak harfler uygulanarak hazırlanan tabelalar iş yerlerine asılmaya başlandı.
Açıklamada, Uzun Çarşı'nın tamamında uygulanacak olan restorasyon ve cephe iyileştirme çalışmalarının etaplar halinde süreceği kaydedildi.
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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