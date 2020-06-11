Son dakika... Ansızın saldırdılar.. sonrası felaket
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Son dakika... Ansızın saldırdılar.. sonrası felaket

Bir son dakika haberine göre Edirne'de, evine gitmek için yolda yürüyen talihsiz kadına sokak köpekleri saldırdı.

Son dakika... Ansızın saldırdılar.. sonrası felaket
11.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:15

Edirne'de, evine gitmek için yolda yürüyen talihsiz kadına sokak köpekleri saldırdı. 'Bu korkuyu ben artık ölsem' unutamam diyen 53 yaşındaki Zahide Çakıcı'nın vücuduna saldırı sonrası 10 dikiş atıldı. Çakıcı'yı, kamuflajları nedeniyle asker zannettiği, özel hareket polisleri kurtardı.

Zahide Çakıcı (53) isimli talihsiz kadın, olayın yaşandığı yerde İHA'ya yaptığı açıklamada, "Evime gidiyordum, köpek saldırdı. Ansızın saldırıverdi. Hiç anlamadım ben nasıl olduğunu, 20'nin üzerinde köpek vardı. Çok korktum. Bu korkuyu ben artık ölünce unutamam. 53 yaşındayım hiç unutamam bu köpeğin ısırdığını ölünce yani yavrum" ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun askerden"

Zahide Çakıcı, olayın yaşandığı yerde bulunan eski emniyet müdürlüğü binasında görev yapan özel hareket polislerinin müdahalesi ile kurtulduğunu anlatarak, "Allah razı olsun askerden, asker olmasın paralayacaklardı beni. Nasıl köpek bunlar, ne olursa olsun köpek barınağımı nereye götüreceklerse, tutup da yani götürsünler. Bu böyle olmaz, başı boş köpek olmaz. Kalçamdan ısırdılar, 8-10 dikiş atıldı" dedi.

"Belediye bunları başıboş bırakmamalı"

Çakıcı, "Aşırı derece korktum. Belediye bunları böyle başıboş bırakmamalı, tutup barınağa götürmeli. Yazık günah yani, köpeklere de günah. Şu anda yine aynı yerde dolu köpek var. Allah razı olsun askerlerden diyeyim. Onlar olmasaydı paralayacaklardı beni" diye konuştu.

"Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın"

Talihsiz kadın Zahide Çakıcı'nın kızı Dilara Çakıcı da yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Bu olay tabi ki üzücü bir olay, sokak hayvanlarının toplatılması gerekiyor. Sonuçta onlar da bir canlı onlarında bir yaşam hakkı var. Çocuklara da özellikle saldırı olabilirdi. Başkalarının da canı yanabilirdi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Yetkililerden bu konu ile alakalı gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

Çekim esnasında başka bir kadına saldırdılar

Öte yandan, köpeklerin talihsiz kadına saldırdığı bölgede çekim yapılırken, aynı noktada kaldırımda yürüyen bir başka kadına da sokak köpeklerinin saldırmaya kalktığı an be an görüntülendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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