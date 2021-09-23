Son dakika... Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu - Haberler
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Son dakika... Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Sağlık

Son dakika haber: - Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu Kan stoklarının azalması üzerine çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılay Edirne Şubesinin çağrısı üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü personeli, kan ihtiyacı olan hastalara destek olmak için kan bağışında bulundu.

EDİRNE (İHA) - - Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu

EDİRNE - Kan stoklarının azalması üzerine çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılay Edirne Şubesinin çağrısı üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü personeli, kan ihtiyacı olan hastalara destek olmak için kan bağışında bulundu.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağışı organizasyonu gerçekleştirildi. Haber merkezinin telsizden yaptığı anons sonrası kanlarıyla başkalarına umut olmak isteyen emniyet personeli, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde kurulan kan bağış çadırına koştu.

Kan bağış çadırına gelen polis ekipleri, kan vermek için form doldurduktan sonra gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Kanlarıyla ihtiyacı olan hastalara destek olan polis ekipleri, kan verme işleminin ardından işlerinin başına dönüp çalışmaya devam etti.

"Vatandaşlarımızın duyarlılığı için teşekkür ediyoruz"

Salgın döneminde kan ihtiyacının daha da arttığını söyleyen Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Necdet Topçuğlu, "İnsanlar kısıtlamalardan dolayı çok fazla kan bağışı iştirakinde bulunamadı. Bugün Emniyet Müdürlüğü personeli gönüllü kan bağışında bulunuyor. Kan bağış merkezlerinde ve çadırlarımızda devamlı bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan alıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Bunun devamının gelmesi hastanelere kan tedariki yapılabilmesi için büyük önem arz etmektedir" dedi.

Son dakika... Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu

Son dakika... Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu

Son dakika... Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu

Son dakika... Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu
İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Anonsu duyan polisler kan bağışı için çadıra koştu - Haberler
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