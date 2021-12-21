Son dakika... Annesini öldürmeye gelen şahıs, polis ekiplerince yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Annesini öldürmeye gelen şahıs, polis ekiplerince yakalandı

Son dakika... Annesini öldürmeye gelen şahıs, polis ekiplerince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Konya'da annesini arayarak, "Sizi öldüreceğim" diye tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KONYA (İHA) - Konya'da annesini arayarak, "Sizi öldüreceğim" diye tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan M.Ö., annesi F.Ö.'yü arayarak "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ederek telefonu kapattı. Anne F.Ö.'nün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Annesinin evine giden M.Ö., yanında bulunan silahı ailesine doğrulttuğu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ve 4 adet fişek çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü

 Bayrampaşa'da 'kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış' tartışması cinayetle bitti

Bayrampaşa'da "kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti

 Kan bağışı yapılınca şikayetini çekti

Kan bağışı yapılınca şikayetini çekti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title