Son dakika! Annesini eve kapatıp rehin alan gence polis operasyonu Son dakika haberi: Annesini eve kapatıp rehin alan gence polis operasyonu -Satırla annesini rehin aldığı iddia edilen genç polis tarafından ikna edildi Antalya'da tedavisinde kullandığı ilaçlar nedeniyle halüsinasyon, gördüğü ileri sürülen genç, satırla annesini rehin aldı.

Annesini eve kapatıp rehin alan gence polis operasyonu

-Satırla annesini rehin aldığı iddia edilen genç polis tarafından ikna edildi

ANTALYA - Antalya'da tedavisinde kullandığı ilaçlar nedeniyle halüsinasyon, gördüğü ileri sürülen genç, satırla annesini rehin aldı. Etkisiz hale getirilen genç polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1113 Sokak'taki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Kullandığı ilaçlar yüzünden halüsinasyon gördüğü öne sürülen 22 yaşındaki Onur Y, yaşadığı sorunlar sebebiyle annesi ile tartıştı. .Tartışmanın büyümesiyle Onur Y, annesini satırla rehin aldı. Yaşanan kavga ve gürültü üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis Onur Y'yi ikna edip eyleminden vazgeçirdi. Polis önce satırı daha sonra Onur Y'yi binadan çıkardı. Anne dudu Y'nin oğlundan şikayetçi olması üzerine Onur Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre önce belinden ameliyat olan Dudu Y'nin ise sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı.

Bu sırada ikamete gelen Dudu Y'nin annesi ise, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, gerekenin yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA